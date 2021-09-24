Четверо з них кілька днів перебували у лікарні.

У місті Вільнянськ Запорізької області симптоми отруєння виявили у дев’ятьох вихованців дитсадка.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Зазначається, що дев’ятеро вихованців з трьох груп дитячого садка із скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею зверталися за медичною допомогою у місцеву лікарню з 19 по 22 вересня. Усіх хворих дітей обстежили "швидкими" тестами на ротавіруси, антиген не виявили.

"Станом на 23 вересня загалом зареєстровано 9 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції (ГКІ) серед дітей дошкільного віку. З них 4 дитини декілька днів перебували на лікуванні у Вільнянській багатопрофільній лікарні. Нині разом із ще 5-ма дошкільнятами перебувають на домашньому лікуванні. Всі в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ МОЗ розказали, чи можна лікувати ГРВІ з допомогою антибіотиківУ дитячому садку розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування та позаплановий захід з перевірки харчоблоку.

Як повідомляв УНІАН, раніше учні Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 потрапили до лікарні з отруєнням. Причиною став золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку.

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Автор: Світлана Макринська