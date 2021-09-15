Всього захворіли 92 дитини та один дорослий.

В інфекційній лікарні Хмельницького залишаються двоє дітей, які були госпіталізовані після харчового отруєння у школі.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 15 вересня в інфекційній лікарні м. Хмельницький залишаються госпіталізованими 2 дітей з Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1, які були госпіталізовані протягом 9-10 вересня з підозрою на ротавірусну інфекцію", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в учнів молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 зафіксували симптоми отруєння. Причиною отруєння став золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку. Всього захворіли 92 дитини та один дорослий. До лікарні госпіталізували 15 осіб – 14 дітей та дорослого.

За фактом отруєння поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням).

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Автор: Світлана Закелова