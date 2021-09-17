Нагадаємо, до лікарні після отруєння були госпіталізовані 15 осіб – 14 дітей та дорослого.

З інфекційної лікарні Хмельницького виписали всіх дітей, які отруїлися в школі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 7:00 17 вересня всіх дітей з Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1, які були госпіталізовані протягом 9-10 вересня в інфекційну лікарню міста Хмельницький з підозрою ротавірусної інфекції, виписані", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМасове отруєння у школі Хмельницького: ОП рекомендував відсторонити директораЯк повідомляв УНІАН, минулого тижня в учнів молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 зафіксували симптоми отруєння. Причиною отруєння став золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку. Всього захворіли 92 дитини та один дорослий. До лікарні госпіталізували 15 осіб – 14 дітей та дорослого.

За фактом отруєння поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням).

Міністерство освіти ініціювало перевірку всіх шкіл Хмельницької області на дотримання санітарних норм.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко