Загалом в Україні уже зроблено 27 004 683 COVID-щеплення.

В Україні за минулу добу 16 грудня 14 осіб отримало бустерне (третє) щеплення від коронавірусу.

Як повідомили у МОЗ, загалом вчора 132 991 українця було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу ввели 43 939 особам, повністю імунізовано 89 038 людей.

Найбільше щеплень упродовж доби зробили препаратом від Pfizer (62 028), на другому місці – CoronaVac (44 318), на третьому та четвертому – Moderna (14 979) і AstraZeneca (11 666).

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Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 269 057 осіб, із них введено першу дозу 14 269 055 людям, повністю імунізовані й дістали дві дози 12 735 628 осіб.

Загалом зроблено 27 004 683 щеплення.

У МОЗ додали, що 46,1% дорослого населення України зробили щонайменше одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко заявив, що для того, щоб почати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко