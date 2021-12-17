За словами міністра, щеплення бустером буде.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи робитимуть вакцинацію населення від COVID-19 бустерною дозою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Що ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча би 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Наша мета - 70%... Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко заявив, що для того, щоб почати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Читайте такожУ Молдові 7 тисяч людей отримали прострочену вакцину від коронавірусуЗаписатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко