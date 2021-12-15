Всі дані про третє щеплення внесуть лише до електронної системи охорони здоров’я.

В Україні наразі отримання бустерної дози не передбачатиме нового COVID-сертифікату.

Про це на брифінгу заявила заступниця керівника Міністерства охорони здоровʼя Марія Карчевич.

За її словами, чинним залишиться "зелений" COVID-сертифікат про отримання повного курсу вакцинації.

Термін дії сертифікату також не зміниться, він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення. Дані про додаткове щеплення лікарі внесуть тільки до електронної системи охорони здоров’я.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, хто і коли отримає третю дозу вакцини від коронавірусу в Україні (відео)

Нагадаємо, що "жовтий" сертифікат про одну дозу дійсний лише 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні люди з групи ризику з початку 2022 року зможуть отримати третю дозу щеплення проти COVID-19. Вона передбачена для пацієнтів з ВІЛ/СНІДом, хворих на рак, пацієнтів з трансплантованими органами, тих, хто приймає певні імуносупресивні препарати, тих, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для третьої дози будуть використовувати мРНК вакцини: Рfizer та Moderna.

За словами керівника МОЗ Віктора Ляшка, наразі в Україні є в наявності понад 8 млн вакцин різних виробників.

Орієнтовно МОЗ очікує, що у січні-лютому 2022 року (або й раніше) бустерна доза стане доступною для усіх. Все залежить від того, коли 50% дорослого населення пройде повний курс вакцинації.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко