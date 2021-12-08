Ця сама жителька міста в листопаді отримала свій перший паспорт для виїзду за кордон.

В Одесі перше щеплення проти COVID-19 отримала 104-річна жінка.

Про це журналістам повідомили в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.

"Сьогодні перше щеплення від COVID-19 отримала 104-річна корінна одеситка Софія Людвіговна Цуркан. На сьогодні це мешканка міста найповажнішого віку, яка пройшла вакцинацію", - зазначили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в Одесі 104-річна Софія Цуркан отримала свій перший закордонний паспорт. Жінка є корінною одеситкою і все своє життя жила і працювала в Одесі, а тепер хоче пройти лікування за кордоном, бо має проблеми зі здоров'ям. Заявницю прийняли на оформлення закордонного паспорта за пільгами як особу, якій понад 80 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козова