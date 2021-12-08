З 17 листопада до 8 грудня в анонімному кабінеті щеплень в Ужгороді проти COVID-19 вакцинувалися майже 1,5 тисячі осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ужгородському прес-клубі розповів один з ініціаторів ідеї, лікар-інфекціоніст Віктор Петров.
За його словами, з дня початку роботи кабінету анонімної вакцинації в Ужгороді проти коронавірусної хвороби загалом було щеплено 1420 осіб, серед них:
- 202 медичних працівники,
- 107 державних службовців,
- 370 освітян,
- 20 підприємців,
- 134 особи, які за релігійними мотивами теж не поспішали вакцинуватися,
- інші категорії громадян.
За інформації лікаря, понад 800 осіб обрали Pfizer, 130 віддали перевагу Moderna, 486 - CoronaVac, найменший попит на AstraZeneca - лише 4.
Петров каже, що якщо в перші дні роботи анонімного кабінету вакцинації до нього зверталися 18-20 осіб на день, то вже 23 листопада - 113 людей. Останніми днями приходять понад 100 осіб щоденно.
Усі, хто звернувся, мали фальсифіковані сертифікати про вакцинацію в різній формі - паперові, різного кольору, з QR-кодами чи без них, за підписами відомих в області лікарів, серед яких Віктор Петров зустрів і свій. Було й 8 фальсифікованих сертифікатів європейського зразка - угорські пластикові картки.
При цьому, за словами інфекціоніста, оскільки держава вимагає від лікаря заповнити інформовану згоду на щеплення, людям пропонували озвучити певні дані для ідентифікації в системі eHealth і переконатися, що вони точно не отримували вакцину, а їхні сертифікати фальсифіковані. Практично всіх, за винятком 9 осіб, таким чином було ідентифіковано, і люди законно отримали вакцину.
"Усі ці особи потрапили до загальної статистики з відображенням даних в eHealth та "Дії", - додав лікар.
Він зазначив, що громадяни, які приїжджали вакцинуватися, надягали бандани, кепки, чорні окуляри. Вони приходили вночі й були налякані, чи не матиме їхнє звернення певних наслідків.
"Ми казали їм, що ми не викликаємо поліцію. Ми гарантували їм, що не будемо ставити зайвих запитань, окрім єдиного: яку вакцину ви хочете отримати? У цьому кабінеті громадяни мали головне - відчуття безпеки", - сказав Петров.
Як уточнив присутній на заході професор, завкафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету Федір Шандор, за час роботи анонімного кабінету вакцинації його відвідали не лише жителі Ужгорода, а й Тячівського, Рахівського, Міжгірського районів Закарпаття, а також інших областей - Івано-Франківщини, Львівщини та навіть Одеси.
Петров також додав, що анонімний кабінет працюватиме в Ужгороді й надалі. Водночас він зазначив, що разом із Шандором, який також є депутатом Закарпатської обласної ради, звернувся до керівництва області, депутатського корпусу з проханням порозуміння та підтримки, адже "робиться важлива справа, спрямована на захист здоров’я суспільства".
Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді 17 листопада вперше в Україні запровадили анонімну вакцинацію для тих, хто отримав фальшивий COVID-сертифікат, однак бажає щепитися від коронавірусу. Анонімний кабінет вакцинації працює на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).
Читайте такожВ Україні четвертий день менш як 10 тисяч нових COVID-інфікованих, та рівень госпіталізації - високийПри цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко негативно відреагував на відкриття анонімного кабінету. "На Закарпатті відкрився якийсь анонімний кабінет - це фейк", - сказав він. За його словами, ковід-амністія в Україні відбувається за іншими механізмами. Зокрема, особа, що придбала фальсифікований документ, має звернутися до сімейного лікаря, а той повідомити про це в поліцію. Далі в судовому порядку власника купленого сертифіката амністують через суд.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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