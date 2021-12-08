Серед вакцинованих - медпрацівники, держслужбовці, освітяни, підприємці та інші люди, які мали підробні сертифікати.

З 17 листопада до 8 грудня в анонімному кабінеті щеплень в Ужгороді проти COVID-19 вакцинувалися майже 1,5 тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ужгородському прес-клубі розповів один з ініціаторів ідеї, лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

За його словами, з дня початку роботи кабінету анонімної вакцинації в Ужгороді проти коронавірусної хвороби загалом було щеплено 1420 осіб, серед них:

202 медичних працівники,

107 державних службовців,

370 освітян,

20 підприємців,

134 особи, які за релігійними мотивами теж не поспішали вакцинуватися,

інші категорії громадян.

За інформації лікаря, понад 800 осіб обрали Pfizer, 130 віддали перевагу Moderna, 486 - CoronaVac, найменший попит на AstraZeneca - лише 4.

Петров каже, що якщо в перші дні роботи анонімного кабінету вакцинації до нього зверталися 18-20 осіб на день, то вже 23 листопада - 113 людей. Останніми днями приходять понад 100 осіб щоденно.

Усі, хто звернувся, мали фальсифіковані сертифікати про вакцинацію в різній формі - паперові, різного кольору, з QR-кодами чи без них, за підписами відомих в області лікарів, серед яких Віктор Петров зустрів і свій. Було й 8 фальсифікованих сертифікатів європейського зразка - угорські пластикові картки.

При цьому, за словами інфекціоніста, оскільки держава вимагає від лікаря заповнити інформовану згоду на щеплення, людям пропонували озвучити певні дані для ідентифікації в системі eHealth і переконатися, що вони точно не отримували вакцину, а їхні сертифікати фальсифіковані. Практично всіх, за винятком 9 осіб, таким чином було ідентифіковано, і люди законно отримали вакцину.

"Усі ці особи потрапили до загальної статистики з відображенням даних в eHealth та "Дії", - додав лікар.

Він зазначив, що громадяни, які приїжджали вакцинуватися, надягали бандани, кепки, чорні окуляри. Вони приходили вночі й були налякані, чи не матиме їхнє звернення певних наслідків.

"Ми казали їм, що ми не викликаємо поліцію. Ми гарантували їм, що не будемо ставити зайвих запитань, окрім єдиного: яку вакцину ви хочете отримати? У цьому кабінеті громадяни мали головне - відчуття безпеки", - сказав Петров.

Як уточнив присутній на заході професор, завкафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету Федір Шандор, за час роботи анонімного кабінету вакцинації його відвідали не лише жителі Ужгорода, а й Тячівського, Рахівського, Міжгірського районів Закарпаття, а також інших областей - Івано-Франківщини, Львівщини та навіть Одеси.

Петров також додав, що анонімний кабінет працюватиме в Ужгороді й надалі. Водночас він зазначив, що разом із Шандором, який також є депутатом Закарпатської обласної ради, звернувся до керівництва області, депутатського корпусу з проханням порозуміння та підтримки, адже "робиться важлива справа, спрямована на захист здоров’я суспільства".

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді 17 листопада вперше в Україні запровадили анонімну вакцинацію для тих, хто отримав фальшивий COVID-сертифікат, однак бажає щепитися від коронавірусу. Анонімний кабінет вакцинації працює на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).

Читайте такожВ Україні четвертий день менш як 10 тисяч нових COVID-інфікованих, та рівень госпіталізації - високийПри цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко негативно відреагував на відкриття анонімного кабінету. "На Закарпатті відкрився якийсь анонімний кабінет - це фейк", - сказав він. За його словами, ковід-амністія в Україні відбувається за іншими механізмами. Зокрема, особа, що придбала фальсифікований документ, має звернутися до сімейного лікаря, а той повідомити про це в поліцію. Далі в судовому порядку власника купленого сертифіката амністують через суд.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Наталія Петерварі