Пенсіонерка вирушає за кордон на лікування.

В Одесі закордонний паспорт отримала 104-річна городянка.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області.

Зазначається, що працівники Київського районного відділу в місті Одеса ГУ ДМС в області, видали паспорт для виїзду за кордон 104-річної Софії Цуркан.

Жінка є корінною одеситкою і все своє життя жила та працювала в Одесі.

"Проблеми зі здоров'ям призвели до необхідності лікування за кордоном. Тому дочка Софії Цуркан звернулася до міграційної служби з проханням оформити виїзні документи її мамі", - сказано у повідомленні.

Читайте також"Міс Рівненщина" образила мешканців рідного міста: "у нас живуть одні алкаші та наркомани" (відео)Заявницю було прийнято на оформлення закордонного паспорта за пільгами як особу, якій понад 80 років.

Як повідомляв УНІАН, літня американка Едіт Мюрвей-Трейн визнана однією з найсильніших довгожительок у світі. Ще в 2019 році Едіт підняла штангу вагою 68 кг, але найстарішим пауерліфтером в світі її визнали тільки зараз, коли їй виповнилося 100 років.

А сестри з Японії, які прожили більше 107 років і 300 днів, стали найстарішими близнюками у світі і потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова