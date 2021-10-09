В даний час захворювання підтвердили у 14 підлітків з Вінницької області.

У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі зафіксовано новий спалах коронавірусу. В даний час захворювання підтвердили у 14 підлітків з Вінницької області.

Перед новою зміною, після попереднього спалаху, в оздоровчому закладі провели повну дезінфекцію, проте вберегти дітей від вірусу не вдалося.

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Перше зараження зафіксували ще 27 вересня, коли до табору прибули діти з Вінниці. На той момент у таборі перебували 869 дітей.

"Семеро хворих забрали додому батьки. Решта знаходяться в медсанчастині центру під наглядом лікарів. Хвороба у всіх протікає в легкій формі", - зазначили в прес-службі обласного управління охорони здоров'я.

У таборі нині працюють фахівці обласного центру контролю та профілактики захворювань. Результати епідрозслідування обіцяють оголосити вже в понеділок, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, у "Молодій гвардії" перші троє хворих звернулися за медичною допомогою 12 серпня з ознаками ГРВІ. За допомогою швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 був підтверджений COVID-19. Увечері 18 серпня офіційно було зареєстровано 60 випадків інфікування – 50 дітей і 10 вожатих, на 19 серпня коронавірус підтвердили у 69 осіб, з яких 11 - вожаті. Станом на 25 серпня був 81 хворий, більше інфікованих не виявляли.

6 вересня в Одеському оздоровчому центрі "Молода гвардія" знову було розпочато прийом дітей після ліквідації спалаху COVID-19.

Автор: Ірина Погоріла