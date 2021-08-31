Станом на 29 серпня працівникам освіти зробили майже 890 тисяч щеплень.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні не збираються вводити примусову вакцинацію для освітян.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" заявив речник МОЗ Роман Борщ.

За його словами, у разі переходу в жовту або помаранчеву карантинну зону навчальні заклади зможуть продовжувати очне навчання тільки при наявності 80% і більше вакцинованих працівників.

"Це є одним з перших заходів, які повинні стимулювати вчителів і працівників освіти щепитися і таким чином уберегти себе, своїх рідних, колег і забезпечити таким чином очне навчання..."- зазначив він.

Читайте такожУкраїна отримала ще 188 тисяч доз вакцини PfizerСпікер МОЗ підкреслив, що вакцинація від коронавірусу залишається добровільною і безкоштовною.

Він відзначив, що станом на 29 серпня працівникам освіти зробили майже 890 тисяч щеплень.

"Поки не передбачено ніякої примусової вакцинації. Є у нас постанова Кабінету Міністрів, яка чітко регламентує, в яких випадках може працювати установа або не може... Зараз в міністерстві не розглядається який-небудь примусовий елемент або щеплення будь-яких груп населення", - зазначив Борщ.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною Covishield (AstraZeneca), виробленої за Ліцензією Інститутом сироватки крові в Індії; CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що до кінця року Україна повинна отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від Pfizer/BioNTech.

Автор: Людмила Жерновська