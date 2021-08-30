65-річний Марк Берньє з 7 серпня боровся з наслідками інфекції в лікарні.

У США від наслідків коронавірусної інфекції помер радіоведучий, який відмовлявся вакцинуватися і критикував владу країни за заходи стримування епідемії.

Про це повідомляє New York Post.

7 серпня 65-річного Марка Берньє госпіталізували, і в лікарні у нього виявили коронавірус. Відтоді він боровся з інфекцією.

Чоловік понад 30 років вів ток-шоу WNDB на консервативній радіостанції News Daytona Beach в штаті Флорида.

Читайте такожПрезидент африканської країни, який заперечував COVID-19, помер від коронавірусу - ЗМІВедучий відкрито називав себе "антиваксом" - як звуть супротивників вакцинації від COVID-19. Після того, як в США дозволили застосовувати вакцину Pfizer, Берньє доволі однозначно відреагував на питання про вакцинацію.

"Я не буду її приймати. Це жарт, чи що?"- сказав він під час ефіру 19 грудня.

А у своєму Twitter радіоведучий порівнював дії американської влади щодо вакцинації населення США з діями нацистської Німеччини.

Берньє став третім консервативним радіоведучим, який помер від COVID - 19 від початку місяця. 21 серпня помер Філ Валентайн, який вів радіошоу SuperTalk на станції 99.7 WTN в штаті Теннессі. А 4 серпня пішов з життя 65-річний ведучий нью-йоркського радіошоу Newsmax Дік Фаррел. Всі вони скептично ставилися до вакцинації.

Як писав УНІАН, раніше цього року в Кенії від коронавірусу помер голова Асоціації католицьких лікарів Стівен Каранджа, який виступав проти вакцинації від COVID - 19 і називав щеплення непотрібними.

Автор: Станислав Кожемякин