Водночас у МОЗ кажуть, що спалах інфекції може статися раніше, аніж Pfizer дістанеться України.

До кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів доз Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати", – наголосив Кузін.

Він додав, що до кінця року планують вакцинувати понад 50 відсотків населення України.

"До кінця року. До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто вакцинувати 5 мільйонів людей", – заявив головний санлікар.

Він зазначив, що вже зроблено 6 мільйонів щеплень.

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Автор: Віталій Саєнко