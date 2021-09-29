Партію препарату Pfizer вилучили через підозри щодо порушення температурного режиму зберігання.

Міністерство охорони здоров'я України вирішило утилізувати велику партію вакцини від коронавірусу через ймовірного порушення умов зберігання.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, доведеться знищити 34 тисяч доз препарату від компанії Pfizer.

"Раніше була інформація, що під час транспортування вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений", - говорить міністр.

Читайте такожВ Ізраїлі знищать 80 тисяч доз вакцини Pfizer за $1,8 мільйонаЛяшко додав, що з цього приводу між постачальником і логістом вже почався судовий процес.

Крім того, в жовтні закінчується термін придатності 1,7 тисячі доз вакцини від AstraZeneca. Її планують використовувати до 30 вересня.

За словами Ляшка, загалом в Україні немає проблем із залишками невикористаних вакцин. Тому уряд не планує їх передавати або перепродавати іншим країнам.

Нагадаємо, в липні ЗМІ заявили про грубе порушення умов "холодового ланцюга" при транспортуванні вакцини Comirnaty в Харкові. МОЗ тоді вилучив "зіпсовану" партію і почав перевірку.

Однак Ляшко не уточнив, чи є утилізовані дози вакциною з Харкова.

Автор: Станіслав Кожемякін