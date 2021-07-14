Одна з партій препарату, як стверджується, надійшла в регіони з порушенням умов транспортування і дотримання холодового ланцюга.

Вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer, яка вимагає складної логістики і дотримання температурного режиму, доставляють в регіони з грубими порушеннями умов зберігання.

Про це повідомляє "Страна", яка опублікувала відповідне відео. Стверджується, що кадри були надані журналістам головою Національної медичної палати України Сергієм Кравченком. Він уточнив, що отримав запис від колег з Держлікслужби.

Одна з партій препарату, як стверджується, надійшла в регіони з порушенням умов транспортування і дотримання холодового ланцюга.

На кадрах розпаковують контейнер з вакцинами, який прибув до Харкова. На записі видно, що внутрішній трекер зареєстрував плюсову температуру.

За словами Кравченка, поки немає рішення про те, що робити із зіпсованою партією вакцини. Хто винен у порушеннях умов транспортування препарату, повинні встановити в МОЗ, Держлікслужбі та управлінні фармаконагляду Держекспертного центру.

При цьому він стверджує, що таке порушення холодового ланцюга при транспортуванні вакцини Pfizer - не поодинока явище в різних регіонах України.

Зазначимо, за офіційними рекомендаціями Pfizer препарат має зберігатися при температурі приблизно мінус 70 градусів за Цельсієм. Після розморожування він може зберігатися у звичайному холодильнику, при температурі в 2-8 градусів, але не більше 5 днів.

На відео датчик в коробці з вакциною показує дві температури - 10 і 12 градусів. З ролику не зрозуміло, скільки препарат зберігався при такій температурі.

Реакція МОЗ

Згодом у Департаменті охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації підтвердили цей факт.

Там повідомили, що інцидент стався ще два тижні тому, а прокоментувати його вирішили після нещодавньої появи відповідного відеозапису в Мережі.

"30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП "Харківський обласний аптечний склад" 21,6 тис. доз вакцини "Comirnaty" від Pfizer. Під час отримання вакцин на складі було зареєстровано порушення "холодового ланцюга" транспортування вакцини у двох контейнерах (9 360 доз)", - йдеться у повідомленні.

Зіпсовані препарати перемістили до зони карантину, а згодом повернули до ДП "Укрмедпостач".

"Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області", - запевнили в Департаменті.

У Харківській ОДА зауважили, що отримання кожної партії COVID-вакцин фіксується на відео, яке потім направляється до ДП "Укрмедпостач".

“Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюгу транспортування у вакцинуванні населення Харківської області”, - наголошується у повідомленні.

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Автор: Дмитро Захаров