Раніше понад 9 тис. доз вакцини Pfizer керівництво Харківської області повернуло ДП "Укрмедпостач" через порушення "холодового ланцюга" при транспортуванні.

Міністерство охорони здоров'я проведе власну комісійну перевірку дотримання умов "холодового ланцюга" при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech до регіонів.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

У міністерстві нагадали, що дотримання температурних вимог ("холодового ланцюга"), визначених виробником, при зберіганні та транспортуванні вакцин у різноманітних режимах є однією з основних складових збереження якості препарату на всіх етапах його надходження до пацієнта. Вимоги та механізми дотримання умов "холодового ланцюга" затверджені відповідними наказами МОЗ, гармонізованими з міжнародними стандартами.

"МОЗ ретельно стежить за дотриманням "холодового ланцюга". Одразу, коли стало зрозуміло, що мРНК-вакцини проти COVID-19 потребуватимуть транспортування та зберігання в режимі наднизьких температур, Україна почала готувати інфраструктуру для цього. Була організована робота національних та регіональних складів, налагоджена і відпрацьована чітка логістика вакцин відповідно до стандартних операційних процедур виробника. Де було критично необхідно – оновлено холодове обладнання, поступовий процес його заміни на більш сучасне продовжується. До того, як ДП "Укрмедпостач" почав приймати вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech, співробітники компанії Pfizer провели навчання безпосередньо на державному підприємстві та спостерігали за організацією процесу", - пояснили в МОЗ.

Під час перевірки проводиться подвійний моніторинг даних електронних приладів, що фіксують температурний режим (і в боксах, і у вантажному відділі автомобіля), зокрема фахівці МОЗ України перевіряють показники температури, яку фіксували логери при транспортуванні вакцини. Логер – це електронний пристрій, який постійно з певними інтервалами фіксує температуру. Змінити чи підробити ці дані неможливо, тому що вони записуються на захищений носій. До уваги береться температура, яку показували логери в кузові автомобіля та у боксі для транспортування.

Читайте такожВ Україні довше зберігатимуть COVID-вакцину від Pfizer

Pfizer в Харкові

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 липня, понад 9 тис. доз вакцини Pfizer керівництво Харківської області повернуло ДП "Укрмедпостач" через порушення "холодового ланцюга" при транспортуванні.

Спершу державне підприємство провело внутрішнє службове розслідування цього випадку та за його результатами поінформувало МОЗ України, що логери з цієї партії проходять перевірку в акредитованому центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко