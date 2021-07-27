Новий штам коронавірусу загрожує і українцям.

У Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, країнах Євросоюзу реєструють все більше випадків штаму коронавірусу SARS-CoV-2 “Дельта”, який спричиняє складніший перебіг COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Небезпечний штам “Дельта” загрожує українцям. У США, Великій Британії, країнах ЄС реєструють все більше випадків штаму коронавірусу SARS-CoV-2 “Дельта”, який спричиняє складніший перебіг COVID-19. Країни починають посилювати карантинні норми та вводити нові обмеження", - наголосили у МОЗ.

Як зазначається, у США повідомляють, що станом на 16 липня понад 97% людей, яких госпіталізували з COVID-19, — невакциновані.

У МОЗ наголосили, що щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.

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Напередодні повідомлялось, що на Закарпатті перевіряють 6 пацієнтів на наявність штаму коронавірусу "Дельта".

Серед хворих, у яких підозрюють штам "Дельта", – пацієнти різного віку: є молодь 18-35 років, є й люди за 60.

Серед скерованих на дослідження зразків були матеріали і від людей, які були за кордоном, і від тих, які останнім часом не виїжджали.

Автор: Дмитро Захаров