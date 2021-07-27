Епідеміологічна ситуація в країні погіршилася.

У Грузії повернуть ряд карантинних обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомляє Грузія Online з посиланням на керівника Національного центру з контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні Координаційної ради обговорили, які додаткові заходи необхідно вжити, і дали рекомендації щодо запобігання поширенню вірусу.

Гамкрелідзе назвав кілька важливих напрямків на шляху до перемоги над пандемією, в тому числі активність з вакцинації та правильне дотримання необхідних рекомендацій.

"Один з перших напрямків, які ми сьогодні обговорювали на раді, — це активізувати вакцинацію, а також якомога частіше носити маску — і в закритих приміщеннях, і на відкритих просторах, де збираються люди, особливо в передвиборний період, потрібно буде носити маску. Головне - повна заборона на масові збори, будь то вечірка, весілля, концерт, відповідно, все повинно бути попереджено. Крім того, необхідно буде контролювати кордон, а також мобілізувати місця, особливо в готелях. Сьогодні Координаційна рада видала інші інструкції щодо мобілізації необхідної кількості кімнат, щоби про людей, як інфікованих, так і тих, що знаходяться в контакті, у яких немає умов ізоляції будинку, подбала держава, про їхню ізоляцію, щоб розірвати ланцюжок передачі вірусу", — повідомив Гамкрелідзе.

Умови в'їзду до Грузії

Для в’їзду до Грузії вимагають довідку про вакцинацію (будь-якими вакцинами) або ПЛР-тест, який мають здавати дорослі та діти від 10 років. Від невакцинованих туристів вимагають зробити повторний ПЛР-тест своїм коштом за три дні після прибуття.

Як повідомляв УНІАН, з 26 липня 2021 року відразу три європейські країни - Португалія, Фінляндія і Швеція - відкрили кордони для українських туристів.

Автори: Олег Давигора, Леся Лещенко