Відібрані зразки для секвенування надіслали до європейської лабораторії.

На Закарпатті перевіряють ще 6 пацієнтів на наявність штаму коронавірусу "Дельта".

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердила лікар-епідеміолог Державної установи "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України Любов Данич.

За її словами, для дослідження були відібрані шість зразків, п’ять з них попередньо підтверджені у референт-лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві.

"Наразі ми говоримо про те, що ми отримали попередні результати молекулярно-генетичних досліджень, проведених на базі референт-лабораторії. За результатами цих досліджень виявлені мутації SARS, тобто штам "Дельта". Проте, за даними лабораторії, є потреба в додаткових методах дослідження, зокрема, й секвенуванні для того, щоб сказати, що це точно "Дельта", - уточнила Данич.

Вона також повідомила, що усі відібрані зразки з Києва потрібно надіслати до європейської лабораторії.

"Коли результати будуть – точно невідомо, але очікуємо найближчим часом", – сказала епідеміолог.

За її словами, зразки на Закарпатті були відібрані ще 16 липня.

Серед хворих, у яких підозрюють штам "Дельта", – пацієнти різного віку: є молодь 18-35 років, є й люди за 60.

Данич уточнила, що серед скерованих на дослідження зразків були матеріали і від людей, які були за кордоном, і від тих, які останнім часом не виїжджали.

"Загалом відбирали зразки із позитивних результатів на COVID-19, особливу увагу приділяли тим особам, які в анамнезі при епідрозслідуванні вказали, що вони прибули із Російської Федерації. Слід додати, що частина цих пацієнтів пов’язує своє захворювання із перебуванням у цій країні", - додала епідеміолог.

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Штам коронавірусу "Дельта"

У столичній Олександрівській лікарні первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".

13 липня у Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які приїхали з Росії.

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання кількості випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму “Дельта”, який наразі виявили у 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

Автор: Наталія Петерварі