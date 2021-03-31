За словами Ляшка, орієнтовні терміни постачання препарату - до кінця червня.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що глобальна ініціатива COVAX виділить Україні додаткові 947 тис. 700 доз вакцини від COVID-19 Pfizer, першими щеплення отримають мешканці і персонал інтернатів та будинків для літніх людей.

Читайте такожМер Івано-Франківська каже, що у приватних клініках вже вакцинують від COVIDПро це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в Facebook.

«Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 тис. 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech», - заявив він.

За словами Ляшка, орієнтовні терміни постачання цього імунобіолоічного препарату - до кінця червня.

Також, за словами заступника міністра, найближчим часом Україна отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer. Їх використають для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу цих установ.

«Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо», - резюмував він

Вакцинація від коронавірусу в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford / AstraZeneca і CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тисяч доз. Вакцина повинна пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також в МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тисяч доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз і індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо постачання вакцин від COVID-19 з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Костянтин Гончаров