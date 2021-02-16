ВООЗ схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала «зелене світло» на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

В Україні подали документи на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca від COVID-19.

Читайте такожСтепанов обговорив з представниками AstraZeneca терміни поставки вакцини від COVID-19Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ. «Учора, 15 лютого 2021 року, у державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що у той же день Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала «зелене світло» на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великобританії, Євросоюзі та Індії.

29 січня президент Володимир Зеленський підписав закон № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

Вакцина від коронавірусу для України

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Україна уклала контакти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Вакцина AstraZeneca - це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити ними країни з низьким та середнім доходом. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Костянтин Гончаров