В Україні за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 18 тис. 668 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Читайте такожУ МОЗ розповіли, скільки ще вакцин від коронавірусу і коли має отримати Україна
Зокрема, найбільша кількість щеплених зареєстрована у Києві (1 тис. 720), Дніпропетровській (1 тис. 510) та Львівській (1 тис. 160) областях, найменша - у Чернівецькій (220) та Херсонській (200) областях.
Щеплення проводили 168 мобільних бригад з імунізації та 771 пункт щеплення.
Від початку вакцинальної компанії було щеплено 231 тис. 566 людей, з них отримали 1 дозу 231 тис. 564 особи, а завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались вже 378 тис. 242 людини.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації.
- В Україні щеплення поки що роблять тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.
- Україна до 15 квітня може отримати першу партію вакцин від COVAX - Степанов
- У МОЗ заявили про готовність вакцинувати від коронавірусу до чотирьох мільйонів українців на місяць
- МОЗ хоче вакцинувати від COVID 60% дорослих українців до кінця року
- У МОЗ пояснили, чому вихідними робиться менше щеплень від коронавірусу
Новини України та світу на ранок 31 березня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram