Найбільша кількість щеплених зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях, найменша - у Чернівецькій та Херсонській областях.

В Україні за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 18 тис. 668 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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Зокрема, найбільша кількість щеплених зареєстрована у Києві (1 тис. 720), Дніпропетровській (1 тис. 510) та Львівській (1 тис. 160) областях, найменша - у Чернівецькій (220) та Херсонській (200) областях.

Щеплення проводили 168 мобільних бригад з імунізації та 771 пункт щеплення.

Від початку вакцинальної компанії було щеплено 231 тис. 566 людей, з них отримали 1 дозу 231 тис. 564 особи, а завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались вже 378 тис. 242 людини.

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Автор: Наталя Нічишина