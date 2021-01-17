Вакцини для обраних. Чи отримають колись щеплення від COVID-19 прості українці

Більшість країн Європи вже розпочали масову вакцинацію населення від COVID-19. Але Україна, попри обіцянки влади, пасе задніх – наразі в країні немає жодної дози відповідних вакцин. Коли і як у нас почнеться вакцинація? І чи будуть щеплення доступні лише товстосумам?

Операція «VIP-вакцинація»

Новий рік розпочався в Україні зі скандалу. На початку місяця колишній народний депутат та бізнесмен Михайло Бродський заявив, що в країні відбувається незаконна вакцинація контрабандною вакциною: «За моїми припущеннями, привезеною з Ізраїлю».

«Кололись і чинні депутати, і колишні, і своїх батьків кололи… По 2,5 тисячі євро. Це правда. Це 3 тисячі доларів», - розповів він.

За словами Михайла Бродського, серед тих, хто щепилися, і прем'єр-міністр, і голова парламентського комітету з питань здоров'я. Аби довести що це не правда, пропонує здати тести на антитіла: «Адже це - суспільно важлива інформація».

Політики відреагували. Михайло Радуцький назвав це відвертою маячнею: «Немає сенсу навіть коментувати цю маячню. Мабуть, комусь дуже сумно уперше за десятиліття проводити в Україні різдвяні й новорічні свята, от і придумує таке... Однак, хочу запевнити, як тільки в Україні з’явиться вакцина, я публічно зроблю щеплення під камерами».

А прем’єр Денис Шмигаль призначив перевірку: «Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження».

Вердикту СБУ досі немає, але у Службі безпеки ТСН.Тижню заявили, що розслідують «ввезення в Україну, зберігання і застосування отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19».

«Відомо, що група осіб за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали і відпускають отруйні або сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer», - йдеться в офіційному повідомленні.

За інформацією Бродського, вакцину незаконно доставив Роман Гольдман. Він займається медичним туризмом для людей з достатком. І, судячи з фотографій, його добре знає українська еліта. Але спілкуватися з ТСН.Тиждень він відмовився. А міністерство охорони здоров'я Ізраїлю спростувало інформацію про те, що передавало вакцину для щеплення від COVID-19 українським чиновникам і бізнесменам.

Коли чекати на масове щеплення?

Нині 38,5 мільйонів людей на планеті вже отримали перший рятівний укол від COVID-19. Вакцинацію розпочали майже пів сотні країн. Лідер - Ізраїль. Там вже щепили майже 26 відсотків населення. Другі - Об’єднані арабські емірати - понад 18 відсотків.

Найпопулярніша нині у світі німецько-американська мРНК-вакцина - Pfizer. Її ефективність 95%. Єдине, умови зберігання - мінус сімдесят градусів. Популярна також американська Moderna. Її ефективність всього на відсоток нижча – 94%. Температура зберігання - мінус 20. Британія дозволила для екстреного використання оксфордську вакцину AstraZeneca, хоч вона ще не пройшла всі стадії випробування. Є ще китайські, російська та індійська вакцини.

І поки світ масово щеплює своїх, Україна не може назвати навіть дату, коли і яка вакцина перетне наш кордон. Прогнози видання The Economist вкрай песимістичні: Україна серед останніх в черзі. Ба більше, справді широкий доступ до вакцини з’явиться лише за рік-два.

«У першу чергу купують ті країни, які зробили передзамовлення, уклали договори, інвестували в розробку вакцини. Тому в першу чергу вони її і отримують», - розповідає ТСН.Тижню голова ГО «Інфекційний контроль», епідеміолог Андрій Александрін.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов має більш оптимістичний прогноз: «Ми не залишимося без вакцини, вакцина буде поставлена! Я вам це можу впевнено сказати».

МОЗ планує купити 1 млн 913 тисяч доз китайської вакцини Sinovac по 504 гривні за дозу. Сіновак - це найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні 20 років тому. В Україні її офіційний партнер –група фармацевтичних компаній Лекхім. До її керівника ТСН.Тиждень звернувся з запитанням: коли і скільки доз привезуть в Україну?

«Ми дуже хочемо зробити поставку вакцини в лютому. Думаю, що це буде з 20 лютого. Наразі китайської вакцини немає, вона вся розібрана. У Лекхіма квота на 5 млн, тому що ми є стратегічними партнерами для китайської сторони», - розповів голова правління акціонерного товариства Валерій Печаєв.

Вже наступного тижня Лекхім планує подати вакцину на реєстрацію в Україні. Й почав приймати замовлення від підприємств. Для транспортування та зберігання цієї вакцини не потрібні критично низькі мінус сімдесят. Вона зроблена за старим та надійним способом, без втручання в клітини.

«Інактивована вакцина – це вірус, який вирощується, щоб він був «жирний і товстий», а потім його вбивають і вливають в організм. Організм бачить це страшне «опудало», і починає виробляти антитіла», - розповідають ТСН.Тижню в Лекхімі.

Вакцина надійна, а от наскільки ефективна - досі питання. Спочатку говорили про 78% ефективності, потім – менше, ніж 60%. Туреччина заявила про 90% й цього тижня почала масову вакцинацію. Серед перших на камери щепився президент Ердоган.

«Ми отримали 3 мільйони доз, чекаємо ще на 30-ть. Ми відправимо ін’єкції до лікарень, зробимо в першу чергу щеплення лікарям», - заявив президент Туреччини.

Україна ж чекає на результати третього етапу досліджень з Бразилії. Якщо ефективність буде меншою за 70 відсотків, вакцину брати не будуть. Такі умови контракту.

В Лекхімі кажуть, що Sinovac – прекрасна вакцина, за яку б’ється весь світ. І якщо її не буде брати Україна, ці ліки моментально продадуть іншим.

В МОЗ кажуть, що ведуть перемовини одразу з кількома компаніями. Поки розголошувати деталі не можуть. Ціни на вакцини залежать від строків і кількості доз. За словами Максима Степанова, ціна вакцини - від 7 доларів за дозу до 33,6 долара за дозу.

Щоб підвищити ефективність, від процесу відсторонили держпідприємство Медзакупівлі та залучили посередника - міжнародну компанію Crown Agents. Відомо, що 2015-го цій компанії вдалося закупити препарати для лікування онкології майже вдвічі дешевше, ніж МОЗ. Але дехто вважає, якщо буде посередник, вакцина може бути для нас дорожчою.

Тим часом міністр не приховує роздратування щодо неповороткої держструктури медзакупівель. «Це ж не просто не закуплені якісь скріпки, це не закуплені конкретно розраховані медичні засоби чи ліки, наприклад, вони не закупили стенти, які використовуються в кардіохірургії», - заявив Степанов нещодавно.

В МОЗ заспокоюють: Україна у межах програми COVAX точно отримає 8 мільйонів доз. Ще 8 - під питанням. Ці вакцини надійдуть безоплатно. Ймовірно, це буде вакцина Pfizer. Урядовці запевняють, що Україна готова забезпечити мінус сімдесят при транспортуванні. Лікарі кажуть зворотне.

«Холодильника на -70 у нас немає для доставки. На кому має бути відповідальність? Кому ми можемо доручити таке складне завдання?», - кажуть ТСН.Тижню в Інституті інфекційних хвороб.

«Сьогодні йде значне порушення збереження вакцин в медзакладах навіть за мінус 2 – мінус 8 градусів. Що говорити, якщо глибока заморозка до 70 градусів?. Наша система не готова», - каже Андрій Александрін.

Sputnik V. З Росії - «з любов’ю»

Першими у світі, ще у перших числах грудня, масову вакцинацію від COVID-19 вакциною власного виробництва - Спутнік ві - почали росіяни . Принаймні, самі про це заявили. Зокрема, хазяїн Кремля Володимир Путін зауважив, що російська вакцина «найкраща». Але сам від вакцинації «найкращою» відмовився. «Не можу, тому що йдуть дослідження», - сказав він.

Епідеміолог Андрій Александрін називає те, що відбувається в Росії – відвертим геноцидом: «Не може лідер ігнорувати вакцинацію на власному прикладі і при цьому починати вакцинацію своїх громадян».

Російська вакцина нині на третій стадії випробувань. Її вже розкритикували науковці. Мовляв, вона направлена на «посилення розповсюдження вірусної інфекції і на руйнування імунітету».

Спутнік, крім Росії, колють в Аргентині та Гвінеї. В Африці це всього 25 людей. Але ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що в самій Росії Спутніком вкололи менше одного відсотка росіян.

В Україні точно не будуть, - кажуть в уряді. Але виглядає все інакше. Бо єдина вакцина ,яку в Україні вже подали на реєстрацію – саме російський Спутнік.

«Ми здатні забезпечити Україну якісними, надійними та безпечними вакцинами, за які ми точно зможемо сказати, що вони дієві та ефективні. І в цьому переліку вакцин немає вакцин Російської Федерації. Думаю, що й не буде. Практично впевнений, що не буде», - запевняє міністр МОЗ Максим Степанов.

Made in Ukraine

Минулої осені президент України Володимир Зеленський анонсував і українську вакцину: «Вона унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші».

Держава готова виділити на проект 150 мільйонів гривень. Розробник - Михайло Фаворов, підтвердив, що за рік ми матимемо власну вакцину. Але цього тижня сам щепився вакциною американською у США. І написав про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук: «Сьогодні зранку щепився Moderna. Щеплення роблять, не виходячи з автівки. Після уколу сидиш в автівці 15 хвилин. Якщо все добре, їдеш додому. За 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 людей! Америка!».

Тож, схоже, український експеримент провалився, так і не розпочавшись.

Таким чином, коли в Україні з’являться ефективні вакцини в достатній кількості, велике питання. Ба більше, навіть коли вакцини будуть, варто очікувати нових скандалів, на кшталт того, який розгорівся на свята й у Польщі. Наша сусідка отримала понад 300 тисяч доз вакцини й почала щеплення 27 грудня 2020 року. Перші в черзі - медики та працівники соцслужб. Однак відомих акторів та політиків, серед яких й депутати Європарламенту, вакцинували позачергово. Через це у Польщі вже полетіли голови.

Оксана Радіонова, Роман Цимбалюк, Андрій Вєтошкін, Владислав Лазар

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