Катерина Ножевнікова зазначила, що дуже складно знайти, куди можна госпіталізувати хворого.

Сплеск нових випадків коронавірусу зафіксований в Одесі. У зв'язку з цим місць у реанімаціях лікарень міста майже не залишилося.

Про це розповіла голова благодійної організації "Корпорація монстрів" nf волонтер Катерина Ножевнікова в Facebook.

"В опорних лікарнях реанімаційні місця закінчилися пару днів тому. Реанімацій більше не стало, а ліжко в таке відділення просто не поставиш. COVID-стаціонарів в місті у нас зараз всього 4 на місто та область. Решта не отримали ще ковідні пакети. У 5-й лікарні ще 100 місць з хвостиком. Але на Троїцькій сьогодні одній пацієнтці шукали місце годину. З киснем поки все "ок", - розповіла волонтер.

При цьому вона уточнила, що в Одеській інфекційній лікарні станом на 8 вечора 26 вересня місць для жінок немає, а лікування вимагає багато грошей. Медикам доводиться писати пацієнтам списки необхідних ліків і витратних матеріалів, хоча кошти на ліки для пацієнтів з COVID-19 виділяє НСЗУ.

Читайте такожУ МОЗ приблизно у листопаді очікують на пік захворюваності COVID-19 в Україні"Не сподівайтеся, що ви будете лікуватися безкоштовно. Випадків, коли пишуть списки медикаментів вже просто вагон і візок. Фінансування не вистачає. Ну і людський фактор деяких співробітників лікарень теж є - окремі персонажі просто втрачають зв'язок з реальністю (пишуть списки на все). В протокол внесли "Ремдисивир". А ось купити забули. Флакон коштує 3200 гривень", - пояснила Ножевнікова.

За її словами, серед хворих є пацієнти, які вже вакцинувалися, але імунітет у них ще не встиг виробитися. Крім того, вона вказала, що люди часто тягнуть до останнього й звертаються до лікарів занадто пізно, а госпіталізувати їх вже нікуди.

"Є проблема пізнього звернення. Тиждень збиваємо температуру 39, на 10 день в реанімації з ураженням 80%. (38 років). Люди похилого віку ще більш схильні до такого "лікування". І потрапляючи в стаціонар потім родичі "кивають" на лікарів, що вони не лікували. Дуже шкода літніх людей. Дуже. Влаштувати всіх неможливо. Місць для всіх в інфекційній лікарні не вистачить. Вона не гумова", - розповіла волонтер.

Також Ножевнікова підкреслила, що рівень госпіталізації на добу по області злетів у чотири рази з початку місяця.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксували 3 тис. 7 нових випадків COVID-19 станом на 27 вересня 2021 року. Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

В Україні за минулу добу зробили понад 37,1 тисячі щеплень проти COVID-19, з них одну дозу отримали 21 тис. 836 людей, повністю імунізовані - 15 тис. 317 осіб

Автор: Анастасія Горбачова