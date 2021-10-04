Уряд отримав доручення від очільника держави на нараді, повідомили в Офісі президента.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду збільшити кількість ліжко-місць у коронавірусних лікарнях в регіонах України зі стрімким зростанням захворюваності.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що наразі триває зростання кількості хворих на коронавірус.

Так, за попередній тиждень було зареєстровано 64 тис. 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

"На сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. Попри те, що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою", – розповів очільник уряду.

Читайте такожЛяшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдаунуЗа словами Шмигаля, в Україні наразі зайнято трохи менш як 50% наявних місць для хворих на COVID-19, однак є області, "де ситуація викликає занепокоєння".

Згідно з даними МОЗ, найбільше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.

Загалом в Україні на сьогодні – 138,5 тис. активних хворих.

Глава держави поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях показники поширення коронавірусу COVID-19 відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Нагадаємо, Україна з 23 вересня опинилася у "жовтій" карантинній зоні, і обмежувальні заходи в державі стали строгішими.

Автор: Антоніна Доломанжи