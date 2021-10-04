У кількох областях нашої держави рівень госпіталізацій перевищує 60%, повідомили у МОЗ.

Показники поширення коронавірусу COVID-19 у сімох областях України відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Як свідчать дані з сайту Міністерства охорони здоров'я, це Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Зокрема, станом на 3 жовтня коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перевищує допустимі 20% у Житомирській (20,2%) та Сумській (22,7%) областях.

У Запорізькій та Херсонській областях вище допустимих показників зросли рівень госпіталізацій (62,5% та 65,4% відповідно) та його динаміка (50,6% та 58,8% відповідно).

Читайте такожТрьом областям України найближчим часом загрожує посилення карантину – РадуцькийУ Чернівецькій та Рівненській областях показник динаміки рівня госпіталізацій наразі вище норми у 50% і становить 65,6% та 56% відповідно.

Одразу три показники перевищені на Харківщині – це коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (21,4%), рівень госпіталізацій (68,6%) та завантаженість ліжок з киснем (66,4%).

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що "помаранчева" карантинна зона загрожувала п'яти областям України – Кіровоградський, Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській.

Україна з 23 вересня знаходиться у "жовтій" зоні карантину. Усього є чотири карантинні зони – "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". У "зеленій" найслабший карантин, а у "червоній" – найстрогіший.

Автор: Антоніна Доломанжи