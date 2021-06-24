Водночас глава держави наразі не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення стосовно балотування на другий президентський термін в першу чергу залежить від людей.

Про це Глава держави розповів у ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

Відповідаючи на питання, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський сказав, що в першу чергу це залежить від людей: "Не від мене залежить. Це – вибір людей".

Водночас Зеленський наразі не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.

На переконання глави держави, його головними "суперниками" залишаються бідність громадян, війна на Донбасі та погана інфраструктура.

"У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти – це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде доганяти, тому що я хочу це змінити", – зазначив він.

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Відповідаючи на запитання, чи може Київський міський голова Віталій Кличко гіпотетично скласти йому конкуренцію на виборах, Зеленський порадив меру зосередитися на розв'язанні інфраструктурних проблем столиці.

"У нас (з Київським міським головою - УНІАН) немає зараз якихось відносин. Він сказав, що ми переслідуємо його, влада переслідує через політичну конкуренцію. Мені здається, що він забув, що він – мер, і вирішив почати президентську кампанію", – зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що міському голові Києва варто звернути увагу на власне оточення та на інфраструктуру столиці.

"У Кличка є свої проблеми в столиці. Кличко – всесвітньо відома людина, йому треба позбавитися тих людей (з власного оточення - УНІАН)", – сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців за даними опитування соціологів Центру Разумкова.

Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Водночас, за Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 11% і 17% опитаних, за Юрія Бойка - 9% і 13%, за Юлію Тимошенко - 7% і 10%, за Ігоря Смешка - 4% і 7%, за Володимира Гройсмана - 3% і 4%, за Анатолія Гриценка - 2% і 3%, за Дмитра Разумкова - 2% і 2%, за Олега Ляшка - 2% і 2%, за Руслана Кошулинського - 1% і 2%, за Віталія Кличка - 1% і 1%, за Олександра Вілкула - 1% і 1%.

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Автор: Костянтин Гончаров