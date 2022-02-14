Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували прогнози.

Після чотиритижневого стрімкого зростання кількості нових підтверджених випадків COVID-19 в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Вперше за останні чотири тижні кількість виявлених протягом тижня випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій припинила зростання і демонструє спад... Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози. Водночас за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території м. Києва (+ 51%)", – зазначив очільник МОЗ.

За його словами, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. За минулі 7 днів госпіталізовано 24 575 хворих, що на тисячу менше, ніж попереднього тижня.

"Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів. Найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій (-38%) та Івано-Франківській (-37%) областях", – повідомив міністр.

При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду.

Запорізька область, лідер приросту нових випадків минулого тижня, на поточному тижні також мала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+ 50% проти 109%).

За попередніми оцінками, летальність від коронавірусної хвороби знизилася втричі, у порівнянні з "Дельта"-хвилею.

"Проте це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності в Україні, і ми перебуваємо на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19. Допомагає нам у цій ситуації лише зростання кількості вакцинованого прошарку населення, адже вакцинація запобігає тяжкому перебігу хвороби як штаму "Дельта", так й "Омікрону", – наголосив Ляшко.

Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 30 тисяч хворих на COVID-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% "ковідних" ліжок з киснем.

Станом на зараз виділено 72 539 "ковідних" ліжок, 96% з них – забезпечені киснем.

Ситуація щодо завантаженості дитячих ліжок залишається контрольованою. Так, у закладах охорони здоров’я зайнято 2 293 дитячих ліжка, що на 8% менше, ніж попереднього тижня.

Раніше, як писав УНІАН, Ляшко прогнозував в Україні до 60 тисяч ковід-інфікованих на добу.

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