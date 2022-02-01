Міністр пояснив, що "Омікрон" вражає верхні дихальні шляхи, швидше передається, але менше вражає легені, тому менше виникає киснезалежних пацієнтів, однак значно зростає кількість випадків зараження.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні найближчі два тижні кількість нових випадків COVID-19 продовжить зростати.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"На жаль, прогнози справджуються. І ці прогнози не дуже оптимістичні. Вони говорять, що з кожним тижнем у нас зростає кількість випадків коронавірусної хвороби удвічі. І це ми вже фіксуємо протягом трьох тижнів", - зазначив міністр.

Він додав, що за прикладом європейських країн, які першими вийшли на пік захворюваності COVID-19 із домінуючим штамом "Омікрон", кількість таких тижнів до виходу на пік становить близько 4-5.

Читайте такожУ Києві захворюваність на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19, вище епідпорогу майже на 30%"Тому ми розуміємо, що ще два тижні у нас буде постійно рости кількість випадків… Тому ми розраховуємо, що ми можемо дійти до 60 тисяч на добу", - розповів Ляшко.

За його словами, наразі до стаціонарів госпіталізується менше людей, ніж при інфікуванні штамом "Дельта", зокрема, через особливості "Омікрону", а також збільшення кількості вакцинованих українців.

Він пояснив, що "Омікрон" вражає верхні дихальні шляхи, швидше передається, однак менше вражає легені, тому менше виникає киснезалежних пацієнтів.

"У той же час значно зростає кількість випадків… і це призводить до навантаження не стаціонарів, а екстреної медичної допомоги і первинної медичної допомоги", - сказав очільник МОЗ.

Він закликав українців зберігати спокій, оскільки "паніка може паралізувати будь-яку систему".

Ляшко також підкреслив, що температура у 38 градусів - не привід викликати "швидку". У таких випадках міністр порадив консультуватися із сімейним лікарем.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 15 324 675 мешканців України. 15 324 673 з них отримали першу дозу, а 14 619 487 – 2 дози. Тим часом додаткову дозу зробили 16 695 людей, а бустерну дозу – 339 726 українців.

Загалом в країні провели 30 300 581 COVID-щеплення.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.