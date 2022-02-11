За словами вчених, нові тест-системи дозволяють прогнозувати перебіг хвороби у пацієнта.

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАН України повідомили про розробку комбінованих тест-систем для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи.

Про це йдеться у заяві Інституту на сторінці у Facebook.

"Науковці ІМБГ розробили п’ять різних комбінованих тест-систем для одночасного виявлення SARS-CoV-2, грипу та низки інших небезпечних респіраторних вірусів - епідемічного грипу А та Б, парагрипу 1-3, респіраторно-синцитіальних вірусів А та В й ортопневмовірусів людини, риновірусів, кору", - розповіли в Інституті.

За словами вчених, ці тест-системи дозволяють не тільки виявити згадані віруси в організмі, а й прогнозувати перебіг хвороби у пацієнта, ними інфікованого - зокрема, й перебіг коронавірусної хвороби.

Дослідники встановили рівні відносної експресії більш ніж 20 генів вродженого імунітету та системи згортання крові у здорових донорів та у хворих на коронавірус.

"Завдяки проведеному статистичному та біоінформатичному аналізу змін експресії цих генів учені запропонували набори біомаркерів із 3-8 генів для розробки комбінованої експресійної тест-системи. Ці біомаркери дозволяють з високими показниками чутливості, специфічності та точності діагностувати гіперзапалення, гіперкоагуляцію та лімфопенію у периферичних клітинах крові пацієнтів з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У цілому вчені ІМБГ налагодили технології розробки тест-систем на основі ПЛР та кПЛР з різними типами детекції - останні дешевші та простіші у використанні.

"Отримані результати дозволяють розробляти будь-які комбіновані тест-системи для визначення небезпечних патогенів людини та тварин: і такі, що потребують дуже дорогих приладів, зокрема ПЛР у реальному часі, і ті, для застосування яких достатньо звичайних термоциклерів, які можна закупити та використовувати у будь-якій лікарні країни. Ці підходи дозволяють зберегти високу чутливість, яку дають ПЛР реакції, та значно здешевити проведення діагностики", - підсумували вчені.

Нагадаємо, за даними НАН, пандемія коронавірусу впливає на скорочення населення в Україні – COVID-19 посідає третє місце в структурі причин смерті українців.

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