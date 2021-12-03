Українці помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати допомогу через перезавантаженість під час пандемії.

Пандемія коронавірусу впливає на скорочення населення в Україні – COVID-19 посідає третє місце в структурі причин смерті українців.

Про це повідомив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України член-кореспондент НАН України Олександр Гладун.

Читайте такожНа адмінмежі з Кримом почали вакцинувати людей від коронавірусу: де і коли можна зробити щеплення (відео)"На скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні. Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань", - розповів Гладун.

Він зазначив, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів.

"За нашими прогнозами, до кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас", - розповів Гладун.

Читайте такожЗакарпаття стрімко рухається до "червоної" зони епіднебезпеки (відео)Він зазначив, що Україна, найімовірніше, цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. За їх рахунок в Україні, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення, адже, поки в країні немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника.

Нагадаємо, в Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" офіційно ще не виявляли. Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше з'явився в Південній Африці 24 листопада.

Через штам "Омікрон" іноземцям із низки країн заборонять в'їзд в Україну. Так, передбачено заборонити перетин кордону з 00:00 3 грудня іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів протягом останніх 14-ти.

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Автор: Екатерина Малюга