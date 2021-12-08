Науковці припускають трохи більш як 7 тисяч інфікованих українців на добу до кінця місяця.

Науковці з Національної академії наук України спрогнозували, які далі в країні буде поширюватись коронавірус.

Так, згідно з прогнозом, експерти повідомляють про спад нових COVID-випадків.

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Середня кількість нових COVID-випадків в Україні зменшилася до 10 318 осіб на день, середня кількість летальних випадків - 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9410 (SEIR_U), 8626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, за прогнозом голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, наступна хвиля захворюваності на COVID-19 розпочнеться вже скоро. Новий пік коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими – на початку весни.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко