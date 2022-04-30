Лікарі уже прооперували двох дітей.

В Україну приїхали двоє нейрохірургів із США, які не злякалися війни. Разом зі своїми українськими колегами медики беруться за надскладні випадки і оперують навіть під час повітряної тривоги.

Як йдеться в сюжеті ТСН, американських нейрохірургів зустрів їхній знайомий з Ірпеня, пластун Іван Пукіш на пішому переході на українсько-польському кордоні. Звідти медики поспішали до дитячої лікарні – оперувати.

Як розповів Люк Томич, його бабуся з дідусем і дружина з України. Ще в 2014 році вони заснували родинний фонд "Разом для України". Поруч з українськими лікарями прооперували вже майже сотню дітей, не зупиняються і зараз.

"Не можна сказати, що все тут зовсім безпечно, війна йде, я знаю вже кілька разів були вибухи тут у Львові, Просто було важливо зараз приїхати і показати, що ми з вами", - говорить Люк.

"Я маю друзів в Україні і хвилююся за них. Я 4 роки провів з американськими військовими в Афганістані. Я знаю, що таке бомбардування і їхні наслідки. І те, що ворожі війська вбивають цивільних, бомблять лікарні - це жахливо", - додає його колега Джонатан Форбс.

На американських лікарів чекає 16-річна Іра. У неї рідкісна хвороба судин, через яку слабнуть м’язи і іноді дівчина не може навіть ходити. Тож дівчинці потрібна операція.

"Складне і рідкісне втручання. Я бачив як їх виконують кілька разів, але не мав можливості самостійного виконання", - говорить завідувач відділення дитячої нейрохірургії Михайло Ловга.

Тим часом сина Вікторії з Хмельниччини вже оперують. Два роки тому, розповідає жінка, помітила зміни у його поведінці.

"Похитування таке, підтанцьовування, якісь такі рухи повторювалися", - розповідає жінка.

З’ясувалося, що у голові хлопця одразу три пухлини і зараз видаляють найбільшу. Операція триває 12 годин, складно було навіть дістатися пухлини, розповідають лікарі.

"Близько розташовані дуже критично важливі структури, місце, де в нас сходяться нерви, які керують очима, близько й стовбур головного мозку, пошкодження якого взагалі є критичним", - пояснюють медики.

Операція минає успішно і хлопчик вже приходить до тями.

За цей приїзд українські і американські нейрохірурги провели три складні втручання. Зараз планують свій наступний візит і сподіваються, що він буде вже у мирну Україну.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що на Київщині лікарі-ветеринари рятували поранених дітей та робили їм операції. Чоловік та його колега піклувалися про дівчаток, які попали під ворожий обстріл.

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