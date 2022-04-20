Чоловік та його колега як могли допомагали дівчаткам, котрі отримали серйозні травми.

На Київщині лікарі-ветеринари рятували поранених дітей та робили їм операції. Чоловік та його колега піклувалися про дівчаток, які попали під ворожий обстріл.

Про неймовірну історію людяності та доброти повідомляє ТСН.

Містечко Клавдієво-Тарасове розташоване між Бородянкою, Ворзелем та Макаровим, сюди російські війська не заходили. Бої точилися навколо. За словами місцевих, усе тому, що у росіян були старі карти, на них Клавдієво - це суцільні болота.

Олександр живе у Клавдієво, він працював ветеринаром у клініці у Милі. Звідти він забрав до себе додому майже усіх своїх пацієнтів. До них доєдналися й інші тварини, яких врятувала його колега Катя з сусідніх сіл.

Проте одного разу ветеринарам довелося стати хірургами та рятувати дітей. Дві сестрички, 7-річна Настя та 11-річна Ліда, потрапили під обстріл. Окупанти розстріляли машину, в якій вони їхали з батьком. Дівчата отримали численні осколкові поранення. Ветеринар та його колега вирішили допомогти сестрам. Операція проводилася у дитсадку.

"Нам сказали, що треба зашити осколкові рани. Але виявилося, що там стріляні рани голови в однієї та другої дівчинки. Та, що молодша, там, на жаль, була травма тотальна… Практично уся ліва півкуля була назовні. Та що старше, там, зрозуміло, розмежування тканин голови, вона дуже кричала", - розповіла Катерина.

Ветеринари проводили операції, ставили дівчатам крапельниці та давали їм знеболювальні, які у мирний час використовували для тварин. На жаль, ліків було дуже мало. У дівчат були сильні набряки, ветеринари робили усе, що могли.

Дівчата жили у дитсадку, де тоді і навіть зараз досі немає світла та опалення. Ветеринари гріли сестричок пляшками з теплою водою, накривали їх ковдрами на яких залишилися сліди від крові дівчат.

"Молодша, на жаль, уночі пішла. Вона не прийшла до тями. Вона приїхала в комі та в комі пішла", - з сумом розповів Олександр.

А старша дівчинка прийшла до тями, її треба було вивозити. Ветеринари проклали маршрут з зупинками у Ворзелі та Бучі, де на дитину чекали лікарі. Батько повіз доньку, проте окупанти не дали їм доїхати до Києва. У Бучі родину знов обстріляли.

Проте згодом ветеринари дізналися, що дівчинка та її тато живі. Нині вони вже в Італії, лікарі провели вже декілька операцій. Дитина сильно постраждала, проте точно йде на поправку. Батько дівчинки вдячний усім, хто допоміг врятувати його доньку.

"Дуже дякуємо, що вони біля нас і днями, і ночами крутилися, і може краще, ніж до своїх власних дітей відносилися. Дякуємо і клавдієвським і ворзельським лікарям, і бучанським", - каже батько дитини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині 350 осіб 30 днів виживали в підвалі.

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