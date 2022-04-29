На відновлення зруйнованих лікарень потрібно 13,5 млрд грн.

З початку повномасштабної війни з РФ в Україні пошкоджено 369 лікарень, 39 зруйновано повністю.

Про це в ефірі національного марафону повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Сьогодні пошкоджено вже 369 закладів охорони здоровʼя, 39 зруйновано повністю. На ці 39, щоб відновити, треба близько 13 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це прорахунки, які є на сьогодняшній день", - сказав він.

За його словами, найскладніша ситуація на сході і півдні України.

"Найгірша і найскладніша ситуація сьогодні в гарячих точках, де йдуть бої, надходить велика кількість поранених, там працюють цілодобово наші лікарі. Одна з найскладніших точок - наше місто-герой Маріуполь. Там залишаються наші медичні працівники, які в тих нелюдських умовах продовжують робити все можливе, аби врятувати життя кожного, хто постраждав від кулі окупанта", - сказав він.

В міністерстві уже створили план відновлення і заручилися підтримкою міжнародних партнерів.

"Ми не зупиняємося виключно на відновленні медичної інфраструктури, ми розробили концепти по кожній з деокупованих областей, які передбачають комплексні рішення. І відновлення зруйнованого, і модернізацію з чітким розумінням по кластерності, по класу, що потрібно зробити, чим удосконалити, щоб надавати допомогу всім, хто цього потребує", - сказав міністр.

Також Ляшко повідомив номер, за яким можна залишити звернення громадянам, в яких є проблеми з доступом до гарантованої медичної допомоги (інсулінозалежним, онкохворим і т.д.).

"0800602019 – це телефон, де можна залишити звернення. Ми повністю компенсуємо витрати, виплати за медичними гарантіями не зупинялися на жоден день. Це стосується всіх українців, які звертаються за допомогою", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині російські окупанти практично зруйнували всі заклади охорони здоров’я.