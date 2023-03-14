Світ зараз знаходиться у набагато кращому становищі, ніж будь-коли за час поширення коронавірусу, зазначив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Генеральний директор ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) Тедрос Аданом Гебреісус впевнений, що у поточному році буде оголошено про завершення пандемії коронавірусу COVID-19.

Щотижнева кількість зареєстрованих жертв коронавірусу вперше стала нижчою, ніж на початку 2020-го, заявив гендиректор ВООЗ під час церемонії, на якій йому вручили премію за внесок в охорону здоров'я.

За словами Гебреісуса, зараз світ знаходиться в набагато кращому становищі, ніж будь-коли за час поширення коронавірусу. "Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 завершився як... пандемія", - заявив він.

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Пандемія коронавірусу - новини, які варто знати

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася на початку 2020 року. Пізніше були винайдені вакцини від COVID-19, почалася масова вакцинація, і рівень захворюваності в різних країнах почав знижуватися.

Наприкінці січня поточного року Тедрос Аданом Гебреісус повідомив, що комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій COVID-19 на черговому засіданні дійшов висновку, що пандемія коронавірусу все ще викликає надзвичайну стурбованість у сфері охорони здоров'я і становить небезпеку для населення Землі.

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