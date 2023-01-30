Глава організації розповів про точку "перелому" у питанні небезпеки пандемії коронавірусу для суспільства.

Пандемія коронавірусу все ще викликає надзвичайне занепокоєння у сфері охорони здоров'я та становить небезпеку для людства.

Як відзначив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, до такого рішення дійшов комітет з надзвичайних ситуацій COVID-19 на черговому засіданні 27 січня, пише Politico.

Гебреїсус погодився з висновком комітету та відзначив, що наразі для суспільства існує постійний ризик, пов’язаний з COVID-19: все ще спостерігається велика смертність через коронавірус, а застосування вакцини - недостатнє в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

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Водночас він заявив, що пандемія не буде тривати довго. Вона не становить такої загрози, як це було на початку поширення штаму, коли коронавірус поширювався світом зі швидкістю "лісової пожежі".

Водночас комітет ВООЗ рекомендував розробити пропозицію щодо альтернативного механізму, який би зберігав міжнародну увагу до COVID-19 навіть після того, як вірус більше не буде класифікуватися надзвичайно небезпечним для суспільства.

Також видання цитує слова гендиректора "Глобального альянсу з вакцин та імунізації" (Gavi, Vaccine Alliance) Сета Берклі. Він також відзначив, що висновок комітету ВООЗ свідчить по те, що глобальна загроза для людства все ще не минула.

"Хоча світ досяг значного прогресу за останні два роки, запровадивши найбільше та найшвидше глобальне впровадження вакцини в історії, ми не можемо дозволити собі бути самовдоволеними", - сказав він.

Новий штам коронавірусу "Кракен"

З настанням 2023 року світом почав поширюватися новий штам COVID-19 - Omicron XBB.1.5. Цей варіант коронавірусу почав домінувати у США лише за кілька тижнів, тому вважається, що через нього може виникнути нова хвиля пандемії.

24 січня в Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, або "Кракен". Як відзначили в МОЗ, новий штам знайшли у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації.

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