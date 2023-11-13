Більшість людей, які підчепили Боткіна, говорили, що робили покупки на ринку, зазначив головний санітарний лікар.

Вірусний гепатит А в Україні міг спровокувати спалах захворюваності у Вінницькій області з кількох причин.

Імовірною причиною інфікування великої кількості людей могла стати питана вода або харчові продукти, розповів головний санітарний лікар, заступник очільника Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв'ю "РБК-Україна".

"...зазвичай така кількість (хворих, - Ред.) говорить про те, що, цілком ймовірно, причиною могла стати питна вода. Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти", - зазначив співбесідник.

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Чиновник додав, що є кілька випадків захворювання людей на виробництві - йдеться про молокозавод та кондитерські фабрики. "Тому зараз відпрацьовуються паралельно всі сценарії (інфікування, - Ред.), і ми вже перейшли від тестування об'єктів навколишнього середовища до тестування людей", - сказав Кузін.

Вирує гепатит - Вінниця та область опинилися "під ударом"

6 листопада у МОЗ України повідомили, що з 17 жовтня у регіоні гепатит А (хвороба Боткіна) лабораторно підтверджено у 245 людей, 182 з них госпіталізували. 128 людей вже виписані.

Варто зазначити, що це рідкісне захворювання, його зазвичай фіксують у країнах, в яких є проблеми з доступом до чистої води. Гепатит А передається фекально-оральним шляхом.

Після того, як у Вінницькій області зафіксували спалах захворюваності, на лабораторне дослідження відправили 66 проб води з громадських джерел, точок продажу, розподільчої мережі й приватних криниць.

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