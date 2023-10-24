Спеціалісти досліджують причини, через які міг виникнути спалах.

У Вінницькій області зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі госпіталізовано вже 60 хворих, серед яких 14 дітей. Фахівці шукають причини спалаху.

"На Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А, в одному із районів міста. 60 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А госпіталізовані, серед них - 14 дітей", - розповіли у МОЗ.

Зазначається, що ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують підтвердження діагнозу. За даними міністерства, постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу та залишаються під наглядом лікарів.

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Наразі спеціалісти Вінницького центру контролю та профілактики хвороб перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху - від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання. Фахівці збирають зразки з навколишнього середовища та осередків захворювання.

Зокрема, на лабораторне дослідження було відібрано 66 проб води з громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води чи розподільчої мережі. Із них 53 вже перевірені та відповідають санітарним нормам.

Вірусний гепатит А

Як зазначають у Центрі громадського здоров’я, вірусний гепатит А - захворювання печінки вірусного походження, яке може мати як легкий, так і важкий перебіг. Цей вірус передається через вживання забруднених харчів або води. Зокрема, й через брудні руки. За словами фахівців, вірус гине через 5 хв кип’ятіння.

Майже всі інфіковані повністю одужують від цього вірусу, однак зрідка бувають випадки, коли інфіковані помирають від блискавичної форми ВГА. Для профілактики інфікування гепатитом А існує безпечна та ефективна вакцина.

Найбільш розповсюдженими симптомами ВГА є виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі (до кольору пива), жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) - буває у 70% дорослих людей. Проте не у всіх інфікованих проявляються всі ці симптоми.

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