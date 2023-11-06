У Вінницькій області у медзакладах продовжують знаходитися понад 50 інфікованих, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що вірусний гепатит А в Україні виявили у низці областей, але спалах зафіксовано лише у Вінницькій.

Станом на понеділок, 6 листопада, випадки захворюванні виявили в Івано-Франківській (12), Закарпатській (11), Дніпропетровській (3) та Тернопільській областях (1), йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України. У відомсті зазначили, що фахівці центрів контролю та профілактики хвороб окремо вивчають кожен випадок захворювання - вивчають джерело зараження, зясовують, хто міг бути переносником вірусу.

За відомостями МОЗ, з 17 жовтня до сьогоднішнього дня гепатит А у Вінницькій області лабораторно підтвердили у 245 осіб, 182 громадяни були госпіталізовані. Вже виписані 128 осіб, зокрема, 24 неповнолітніх. Ще 54 особи продовжують знаходитися у медзакладах.

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У жовтні повідомлялося, що у Вінниці та області зафіксували спалах гепатиту А. Варто зазначити, що це вірусне захворювання ще називають хвороба Боткіна.

У МОЗ України підкреслювали, що це рідкісне захворювання, яке характерне для держав з обмеженим доступом до чистої води. Механізм зараження цим вірусом - фекально-оральний, тобто можна заразитися і через воду, і через забруднені харчі та руки.

Нагадаємо, упродовж 2022 року на українській території зареєстрували 281 випадок зараження гепатитом А.

Довідка УНІАН. Спалахом інфекційної хвороби називають кілька захворювань, які повʼязаних між собою спільним джерелом і/чи фактором передачі інфекції.

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