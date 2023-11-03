Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.

У Тернопільській області підтвердили випадок вірусного гепатиту А.

Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram. "За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А", - заявив він.

За словами Труша, триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища. Також очільник ОВА поінформував, що пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.

Відео дня

Важливі новини про гепатит в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області через спалах захворюваності гепатиту А посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Згодом гепатит А виявили в Івано-Франківській області. Там до обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували семеро людей.

Наразі інтернет-мережею шириться інформація щодо запровадження карантину через спалах гепатиту А в Україні. Однак, як наголошують у Міністерстві охорони здоров’я, ця інформація є фейком та частиною ворожої ІПСО.

Також у МОЗ повідомили, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту А. За 9 місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання.

Вас також можуть зацікавити новини: