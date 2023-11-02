Інформація про запровадження карантину, що поширюється в інтернеті, - це фейк.

Наразі інтернет-мережею шириться інформація щодо запровадження карантину через спалах гепатиту А в Україні. Однак, як наголошують у Міністерстві охорони здоров’я, ця інформація є фейком та частиною ворожої ІПСО.

"У разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - наголошують у Міністерстві.

Також у МОЗ повідомили, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту А. За 9 місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання.

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Наразі спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччин, де тривають посилені протиепідемічні заходи.

У Мінохорони здоров’я зазначають, що гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий.

"Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації та не поширюйте неправдиву інформацію", - наголошують у МОЗ.

Спалах гепатиту А в Україні

У Вінницькій області через спалах захворюваності гепатиту А посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Згодом гепатит А виявили в Івано-Франківській області. Там до обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували семеро людей.

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