В Івано-Франківську з гепатитом А до обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували семеро людей.

В Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні на даний час перебувають семеро людей з гепатитом A: четверо дорослих і троє дітей.

"Діти - віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан - середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", - розповіла заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, повідомляє Суспільне.

Заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус зазначила, що від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A. За словами Тетяни Джус, це - періодичні випадки.

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З її словами, на Івано-Франківщині є умови до поширення цієї інфекції.

"Це тому, що загалом у нашій області інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому є вищою, ніж по Україні", - пояснила Джус.

Спалах гепатиту А в Україні - деталі

У Вінницькій області через спалах захворюваності гепатиту А посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Cпалах гепатиту А на Вінниччині є підставою для киян посилити контроль за власною інфекційною безпекою. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

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