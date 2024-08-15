Гірше за COVID: уряд Канади закликав громадян готуватися до нового вірусу

У доповіді йдеться, що майбутня пандемія "відбуватиметься у дві або три хвилі з інтервалом у три-дев'ять місяців між спалахами".

Уряд Канади випустив попередження для громадян про необхідність підготуватися до гіпотетичного нового вірусу, який може призвести до перебоїв у постачанні продовольства і палива.

У керівництві міститься інформація для роботодавців про те, до чого слід готуватися в разі виникнення нової пандемії, пише Daili mail.

У новому виданні вони зосередилися на "гіпотетичному вірусі", який, як вони попереджають, може спровокувати подальші потрясіння, крім COVID-19.

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У доповіді також ідеться, що майбутня пандемія "відбуватиметься у дві або три хвилі з інтервалом у три-дев'ять місяців між спалахами".

Гіпотетичний вірус може зберігатися в цих циклах до двох років.

Людям слід готуватися до таких потрясінь, як скорочення робочої сили, проблеми з ланцюжками поставок і зміни споживчого попиту.

До числа таких збоїв належать перебої в роботі телекомунікацій, банківської справи, водопостачання, бензину, ліків і продовольства.

Загрози епідемій у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за останні два роки оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією після спалаху захворюваності в Демократичній Республіці Конго і поширення хвороби на сусідні країни. Про це 14 серпня заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.

Спалах визнано "надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення" (PHEIC) - це найвищий рівень тривоги.

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