Гірше за COVID: уряд Канади закликав громадян готуватися до нового вірусу

Уряд Канади випустив попередження для громадян про необхідність підготуватися до гіпотетичного нового вірусу, який може призвести до перебоїв у постачанні продовольства і палива.
У керівництві міститься інформація для роботодавців про те, до чого слід готуватися в разі виникнення нової пандемії, пише Daili mail.
У новому виданні вони зосередилися на "гіпотетичному вірусі", який, як вони попереджають, може спровокувати подальші потрясіння, крім COVID-19.
У доповіді також ідеться, що майбутня пандемія "відбуватиметься у дві або три хвилі з інтервалом у три-дев'ять місяців між спалахами".
Гіпотетичний вірус може зберігатися в цих циклах до двох років.
Людям слід готуватися до таких потрясінь, як скорочення робочої сили, проблеми з ланцюжками поставок і зміни споживчого попиту.
До числа таких збоїв належать перебої в роботі телекомунікацій, банківської справи, водопостачання, бензину, ліків і продовольства.
Загрози епідемій у світі
Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за останні два роки оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією після спалаху захворюваності в Демократичній Республіці Конго і поширення хвороби на сусідні країни. Про це 14 серпня заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.
Спалах визнано "надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення" (PHEIC) - це найвищий рівень тривоги.