Канада також заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які росіяни можуть використовувати для виробництва зброї.

Влада Канади оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з РФ, причетних до прокремлівської дезінформації та пропаганди.

Про це йдеться на сайті канадського Міністерства закордонних справ (МЗС). У повідомленні вказано, що міри спрямовані проти осіб, "причетних до операцій із дезінформації та пропаганди". "Вони також включають підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології і електрокомпоненти для підтримки військових зусиль Росії", - уточнюється у повідомленні МЗС Канади.

У санкційний список потрапили:

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голова міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов;

член громадської палати Катерина Мізуліна;

медіаменеджер Арам Габерлянов, який стоїть за російськими проєктами LifeNews, газета "Известия";

депутат держдуми Борис Громов;

депутат держдуми Олександр Сідякін;

авіакомпанія "Побєда";

АТ "Електроагрегат";

АТ "Електроавтоматика";

Новоросійське морське пароплавство;

Російська національна перестрахувальна компанія;

"Російська газета";

телеканали "Таврія ТВ" і "Маріуполь 2" і сайт ZaMedia — російські ЗМІ на окупованих територіях України;

Voice of Europe ("Голос Європи"), підконтрольний Віктору Медведчуку;

Навчальний центр МВС РФ в Манагуа (Нікарагуа).

Крім того, Канада ввла санкції проти компаній, які допомагають РФ уникати обмежень. Зокрема, йдеться про доступ до підсанкційних товарів і продаж нафти вище від установленої G7 граничної ціни.

Канада також заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які росіяни можуть використовувати для виробництва зброї.

Антиросійські санкції

З моменту повномасштабного нападу на Україну низка країн ввела проти РФ санкції. Зокрема, серед країн, які завпровадили обмежувальні заходи Канада, США, Євросоюз, Японія та інші.

27 травня стало відомо, що ЄС впровадив нові санкції проти РФ, які стосуються як ряду осіб, так і містять певні обмеження, зокрема щодо постачання до країни-агресорки обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій.

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