Спалах визнано "надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення".

Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за останні два роки оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією після спалаху захворюваності в Демократичній Республіці Конго і поширення хвороби на сусідні країни. Про це 14 серпня заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, пише BBC.

"Це те, що має хвилювати всіх нас", - сказав він.

Передається збудник віспи під час тісного контакту з інфікованим. Зазвичай хвороба протікає в легкій формі, але в деяких випадках по тілу зараженого починають поширюватися гнійні ураження, зрештою призводячи до летального результату.

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Спалах визнано "надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення" (PHEIC) - це найвищий рівень тривоги.

Подібні оголошення допомагають прискорити пошук ліків і забезпечити фінансування глобальних заходів у сфері охорони здоров'я, щоб максимально локалізувати інфекцію.

Останній спалах породив новий різновид патогена, який легше поширюється через будь-який фізичний контакт, зокрема статевим шляхом.

"Цілком очевидно, що, щоб зупинити спалах і врятувати життя людей, необхідні заходи реагування, скоординовані на міжнародному рівні", - підкреслив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус.

Як уточнює Reuters, за оголошенням НС у сфері громадського здоров'я може послідувати "вжиття екстрених заходів реагування в країнах по всьому світу". Крайню занепокоєність ВООЗ викликав новий штам віспи, що виник минулого року і отримав назву Clade 1b.

З початку року в 13 африканських країнах було зареєстровано загалом близько 17 тисяч випадків підозри на зараження віспою мавп і 517 летальних випадків. Це у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загроза епідемій у світі

З кожним роком пташиний грип з'являється все в більшій кількості країн і мутує. Якщо не вживати жодних заходів, цілком імовірно, що надалі він може передаватися від людини до людини і світ постане перед новою пандемією, повідомляє Bild.

У матеріалі йдеться про те, що 2021 року пташиний грип сягнув Північної Америки, уже восени 2023 року там уперше заразилися корови. Наразі хвиля інфекції поширюється вже 12 штатами. За даними дослідників, люди не тільки зможуть заразитися цим вірусом, а й надалі він зможе передаватися від людини до людини.

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