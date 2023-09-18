Серед тих, кому особливо рекомендують вакцинуватися, вагітні жінки, люди старше 60 років та інші категорії населення.

У сезоні 2023-2024, згідно прогнозу ВООЗ, будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Про це заявили у Львівському обласному центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як ідеться у повідомленні, у новому епідсезоні будуть використовувати чотиривалентні вакцини проти грипу. До їх складу увійдуть такі штами:

вірус грипу A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, грипу B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Також медики розповіли, кому особливо рекомендована вакцинація. До груп ризику належать люди віком 60 років і старше, діти від 6 місяців, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).

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Грип в Україні: прогноз МОЗ на сезон

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що великих відмінностей у штамах грипу, що циркулюватимуть в нашій країні, від уже знайомих не очікується. Це будуть віруси груп А і В. Як і раніше, в Україні проводитимуть вакцинацію населення, яка матиме "рекомендаційний" характер – вакцини людям доведеться купувати самостійно через аптеки.

Водночас він наголосив, що до категорії сезонних захворювань перейшов і COVID-19. Тепер він циркулюватиме на рівні з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

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