У сезоні 2023-2024, згідно прогнозу ВООЗ, будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Про це заявили у Львівському обласному центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Як ідеться у повідомленні, у новому епідсезоні будуть використовувати чотиривалентні вакцини проти грипу. До їх складу увійдуть такі штами:
- вірус грипу A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;
- вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
- вірус, грипу B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).
Також медики розповіли, кому особливо рекомендована вакцинація. До груп ризику належать люди віком 60 років і старше, діти від 6 місяців, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).
Грип в Україні: прогноз МОЗ на сезон
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що великих відмінностей у штамах грипу, що циркулюватимуть в нашій країні, від уже знайомих не очікується. Це будуть віруси груп А і В. Як і раніше, в Україні проводитимуть вакцинацію населення, яка матиме "рекомендаційний" характер – вакцини людям доведеться купувати самостійно через аптеки.
Водночас він наголосив, що до категорії сезонних захворювань перейшов і COVID-19. Тепер він циркулюватиме на рівні з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.
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