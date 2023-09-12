Щонайменше 12 мільйонів українців наразі не мають повноцінного захисту від коронавірусної інфекції, хоча вакцина для цього в країні є.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, чого очікувати від нового сезону грипу та COVID-19.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нового сезону респіраторних вірусних інфекцій та поточної ситуації з коронавірусом.

Кузін зауважив, що COVID-19 перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями. Водночас в Україні буде продовжено моніторинг циркуляції різних штамів коронавірусу.

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"Ковід не зникає. І ми продовжуємо реєструвати випадки ковіду. До прикладу, за минулий тиждень було зареєстровано 1 тис. 200 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. І областями-лідерами тут є Дніпропетровська, Одеська область, місто Київ також", - розповів представник уряду.

Він додав, що у 200 осіб, переважно, старших за 50 років, ковід був у доволі важкій формі, що потребувала госпіталізації. Для семи осіб ця інфекція закінчилася смертю: це, переважно, невакциновані люди або люди похилого віку із супутніми захворюваннями.

"Якщо подивитися на комбінацію грипу і коронавірусної інфекції, то всього за рік Україна реєструє біля 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань. 98% - це якраз грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. І до цієї статистики буде додаватися також коронавірусна інфекція. І зростання ми очікуємо, починаючи з 40-го тижня цього року. Тобто це, по суті, починаючи з початку жовтня", - зауважив Кузін.

Говорячи про наявність вакцин в Україні та запит населення на вакцинацію, головний санітарний лікар зауважив, що від COVID-19 було зроблено всього сумарно 35,5 млн щеплень.

Він розповів, що16 мільйонів українців отримали першу дозу, трішки більше 15-ти мільйонів – другу дозу вакцини. Бустерну ж вакцинацію отримали лише 3,3 мільйона.

"За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я повний курс щеплень – це тоді, коли людина має первинний курс щеплення, тобто першу плюс другу дозу, та бустер. Тобто щонайменше 12 мільйонів українців не мають повноцінного захисту зараз від коронавірусної інфекції", - наголосив Кузін.

Заступник міністра підкреслив, що це "лякаюча цифра", адже країна повністю забезпечена вакциною від коронавірусної інфекції, маючи в наявності майже 7 млн доз вакцини. Він сподівається, що українці активніше звертатимуться по щеплення від ковіду.

Водночас, говорячи про вакцинацію проти грипу, Кузін зауважив, що вона скоро стартує. Така вакцинація є "рекомендованою" і доступна для населення вона буде "на комерційному ринку, тобто через аптечну мережу".

"Наразі ми маємо підтвердження щодо отримання щонайменше 60 тисяч доз вакцини проти грипу. Ця вакцина буде надходити в країну у якості гуманітарної допомоги. І вона буде спрямована на рівні областей – для того, щоб щепити на безкоштовній основі медичних працівників та вагітних. Оскільки це група найвищого ризику щодо грипу", - додав він.

Представник міністерства висловив сподівання, що вже з середини жовтня вакцина буде доступна як в аптечній мережі, так і прибуде гуманітарною поставкою.

Стосовно того, циркуляція яких штамів грипу прогнозується цього епідсезону, Кузін розповів, що особливих відмінностей від минулого періоду не очікується: це будуть віруси грипу типу А і Б. За попередніми прогнозами, не очікується, що це буде сезон "особливої тяжкості".

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Раніше Кузін заявив, що Україні з високою імовірністю загрожує спалах кору. Він пояснив, що через карантин внаслідок поширення COVID-19 люди були ізольовані, тож прогнозованого на 2021-2022 роки спалаху не було, але тепер ризики зросли.

Урядовець зауважив, що через війну Росії проти України не всі діти отримали щеплення вчасно, що і стало підставою говорити про потенційну загрозу спалаху кору. Кузін також підкреслив, що кір - це не "типова дитяча хвороба", адже він завжди має важкий перебіг як для маленьких, так і для дорослих пацієнтів.

Крім того, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв’ю УНІАН розповів, що восени варто готуватися до підйому захворюваності на COVID-19. При цьому, ковід може поєднуватися з грипом, що ускладнюватиме ситуацію.

Лапій пояснив, що очікуваний сплеск захворюваності на COVID-19 восени обумовлений і самим сезоном, і субваріантом штаму "Омікрон", який зараз є в Україні та має назву "Еріс". Він зауважив, що з огляду на те, як швидко "Еріс" поширюється в інших країнах та як швидко він займає лідерство серед інших варіантів і субваріантів збудника COVID-19, "його можна назвати лідером, навіть спринтером, бо він дуже швидкий". Є повідомлення про зростання захворюваності через розповсюдження саме цього субваріанта.