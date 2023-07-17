Випадки зараження котячих H5N1 фіксували і раніше, але ця ситуація – унікальна.

Кілька котів у Польщі померли від пташиного грипу. Власників котів і собак попереджають про небезпеку і закликають тримати тварин вдома, пише Sky News.

У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначається, що було протестовано 46 кішок і один каракал (дикий кіт, іноді відомий як пустельна рись), 29 з них виявилися позитивними на H5N1 – підтип вірусу грипу A, що є вкрай патогенним агентом й спричиняє так званий пташиний грип.

Одинадцять котів померли, а ще 14, як повідомляється, були евтаназовані через розвиток симптомів вірусу, включаючи утруднене дихання та криваву діарею.

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Випадки зараження котячих H5N1 документовали раніше. Зазвичай інфіковані контактували з зараженими птахами або їли їхнє м'ясо. Але цей звіт ВООЗ є першим, у якому виявлено велику кількість інфікованих котів у великій географічній зоні в межах країни.

Вважають, що заражены кішки в Польщі могли їсти інфікованих птахів, контактувати з ними чи середовищем, де вони є, або споживати їжу, заражену вірусом. Крім котячих, два працівники птахівництва дали позитивний результат на пташиний грип після контакту на інфікованій фермі. Проте поки що немає жодних повідомлень про симптоми від тих, хто контактував з H5N1-позитивними котами.

Люди в Польщі зараз оцінюються як група низького ризику зараження вірусом, але власники котів і ті, хто контактує з котами, які є носіями хвороби, визначені як група середнього ризику.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів закликало людей тримати своїх домашніх тварин удома. Агентство також рекомендує уникати контакту домашніх кішок і собак, і взагалі м’ясоїдних домашніх тварин, з мертвими або хворими тваринами.

Пташиний грип H5N1 - що треба знати

Пташиний грип H5N1, відомий як пташиний грип, виник у ссавців (від ведмедів до домашніх кішок), його виявили в 1996 році.

У 2021 році розпочався спалах пташиного грипу, що охопив птахофабрики та диких птахів. З того часу у світі було зареєстровано поодинокі випадки зараження людей, в тому числі два з летальних – в Китаї і Великобританії.

Раніше цього року у ВООЗ повідомила, що варто підготуватися до зміни рівня ризику зараження пташиним грипом для людей – в бік підвищення.

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