Обмеження діятимуть з 24 січня.

У зв’язку з погіршенням ситуації з розповсюдження коронавірусної інфекції в одній з областей України встановлюють "червоний" рівень епідемічної небезпеки

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

У п’ятницю, 21 січня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - повідомив міністр.

Решта регіонів України поки перебуває у "жовтій" зоні карантину.

У "червоній" зоні діють такі обмеження:

Нагадаємо, днями в Івано-Франківській області зафіксовано найбільший за час пандемії добовий ріст захворюваності на COVID-19 в регіоні – 1575 нових випадків.

Раніше УНІАН писав, що в Україні одна з областей наблизилась до "червоної зони" - вже тривалий час "помаранчевими" залишаються Сумська та Івано-Франківська області. Втім, в останній епідпоказники погіршилися.

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